Ruim 80.000 Amerikaanse padvinders klagen over seksueel misbruik

Ruim 80.000 Amerikaanse padvinders hebben geklaagd over seksueel misbruik in het verleden binnen de scoutingorganisatie Boy Scouts of America. Het gaat om slachtoffers die zich hebben gemeld bij het compensatiefonds van de organisatie, in de hoop een schadevergoeding te krijgen.

Volgens de advocaten van de klagers gaat het om bijna acht keer zo veel gevallen als wereldwijd bij de Katholieke Kerk, waar zich ongeveer 11.000 slachtoffers van misbruik hebben gemeld.

De Boy Scouts of America zelf willen het aantal klagers niet bevestigen. Maar de organisatie zegt wel geschokt te zijn door het aantal personen dat heeft geleden onder de misstanden in het verleden. De organisatie, opgericht in 1910 en de belangrijkste scoutingbeweging van de Verenigde Staten met 2,2 miljoen leden van 5 tot 21 jaar, vroeg in februari faillissement aan. Daarmee werden alle vorderingen tot schadevergoeding die door voormalige padvinders waren ingediend, bevroren en doorgeleid naar het compensatiefonds.

De organisatie, die haar vermogen op meer dan 1 miljard dollar schat, heeft nog niet aangegeven hoeveel ze aan het fonds wil besteden. Het seksueel misbruik onder Amerikaanse padvinders kwam aan het licht in 2012, toen de krant The Los Angeles Times documenten van de organisatie zelf publiceerde waarin decennia van misstanden werden beschreven.