Ruim 700 mensen dakloos door bosbrand Chili

Zeker 700 mensen in de Chileense stad Valparaíso zijn hun huis kwijtgeraakt door een bosbrand in het gebied. Meer dan 245 huizen zijn verwoest door het vuur.

De Chileense kustplaats werd op kerstavond getroffen door de bosbrand. De burgemeester zei al snel dat de brand wel eens aangestoken kan zijn. Ook president Sebastian Piñera denkt dat het vuur met opzet is gestart door iemand. Piñera bezocht het gebied donderdag. „Ik vind het erg spijtig dat wat een leuke avond had moeten zijn zo erg is aangetast door deze tragedie”, aldus de president.

Valparaíso ligt op zo’n 70 kilometer van hoofdstad Santiago. Het is een van de grootste steden van het land en populair onder toeristen vanwege de felgekleurde huizen. Het vuur brak uit in een bosgebied nabij de stad.

Sommige mensen zijn alles kwijtgeraakt door het vuur. Een 78-jarige vrouw werd op tijd haar huis uitgehaald door haar kleindochter, maar van haar huis bleef niets over. „Ze brachten mij naar het huis van een nichtje. Toen mijn man later kwam zei hij: Schat, we zijn alles kwijtgeraakt. Ik huil al de hele dag om deze grote tragedie.”