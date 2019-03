Ruim 6500 buitenlandse kinderen in kamp Syrië

Circa 6500 buitenlandse kinderen zitten als vermoedelijke familie of nabestaanden van IS-strijders vast in een opvangkamp in al-Hol, in het noordoosten van Syrië. Dit hebben de Koerdische autoriteiten in de regio gezegd. De kinderen vormen het grootste deel van de 9000 buitenlandse kampbewoners die in verband gebracht worden met de terreurbeweging Islamitische Staat (IS).

Volgens de Koerdische woordvoerder Luqman Ahmi is deze telling van voor de definitieve val van het plaatsje al-Baghouz-Fawqani aan de rivier de Eufraat aan de Iraakse grens. Dat was het laatste bolwerk van IS, een beweging van soennitische extremisten die in 2013 vanuit Irak opdook en in grote delen van Syrië en Irak een schrikbewind vestigde. Dat gebied noemde het boegbeeld van de beweging, Abu Bakr al-Baghdadi, ‘het kalifaat’.