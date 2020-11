Ruim 600 aanhoudingen in Turkije bij razzia’s tegen PKK

Bij razzia’s in 42 steden en provincies in Turkije zijn de afgelopen dagen 641 mensen opgepakt op het vermoeden van banden met de verboden Koerdische organisatie PKK, die als terroristisch wordt gezien.

De grootscheepse actie maakt volgens het Turkse staatspersbureau Anadolu deel uit van een antiterreurcampagne. Er zijn volgens de veiligheidsautoriteiten wapens, documenten van de PKK en computers en andere gegevensdragers in beslag genomen.

Vorige week werden in verschillende provincies ook al 72 mensen opgepakt, onder wie 24 advocaten en artsen. De PKK, die ook in Europa en de VS als terroristisch wordt gezien, strijdt al tientallen jaren tegen de Turkse staat.