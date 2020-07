Ruim 6 miljoen kinderen dreigen ondervoed te raken door crisis

Zeker 6,7 miljoen kinderen jonger dan 5 jaar dreigen ondervoed te raken door de gevolgen van de coronacrisis. Dat meldt UNICEF op basis van een onderzoek van meerdere wetenschappers dat is gepubliceerd in medisch tijdschrift The Lancet. Het aantal ondervoede kinderen kan volgens UNICEF aan het einde van dit jaar uitkomen op 54 miljoen, het hoogste aantal deze eeuw.

Het aantal kinderen dat maandelijks overlijdt dreigt te stijgen met 10.000, als er niets wordt gedaan, meldt UNICEF. Vooral in het zuiden van Azië en het zuiden van Afrika komen kwetsbare kinderen in de problemen door de coronacrisis. Veel mensen verliezen hun inkomen en toegang tot zorg door de lockdowns.

„We moeten ervoor zorgen dat de toegang tot voeding verbetert”, zegt Suzanne Laszlo, directeur van UNICEF Nederland. „Kinderen mogen niet de onzichtbare slachtoffers worden van deze pandemie.” Ondervoeding maakt de kinderen ook kwetsbaarder voor het coronavirus.