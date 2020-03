Ruim 500 coronagevallen in staat New York, eerste dode

In de staat New York groeit het aantal besmettingsgevallen met corona in rap tempo. Er staan nu 524 patiënten geregistreerd, honderd meer dan vrijdag. Dat heeft gouverneur Andrew Cuomo bekendgemaakt. Een 82-jarige vrouw is als eerste overleden in dit deel van de VS. Ze bezweek zaterdagmorgen in een ziekenhuis in Manhattan.

„Als we meer gaan testen, zal het aantal verder stijgen. Niemand gelooft dat er op dit moment slechts 500 corona-gevallen zijn in New York”, aldus Cuomo. Hij zei in de New York Post dat er tot dusver pas 700 personen zijn getest.

Burgemeester Bill de Blasio van de stad New York riep donderdag de noodtoestand uit. Dat geeft hem meer bevoegdheden in de strijd tegen verspreiding van het gevreesde longvirus.