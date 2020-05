Ruim 500 arbeiders in Ghanese fabriek besmet met corona

In Ghana zijn ruim 500 arbeiders op een industriecomplex positief getest op het coronavirus. Het aantal bekende coronabesmettingen in het land is een dag tijd met bijna 30 procent gestegen, maakte de nationale gezondheidsdienst bekend.

De autoriteiten hebben niet bekendgemaakt om welk industriecomplex het gaat. In een verklaring stelt de gezondheidsdienst dat 533 van de 1300 werknemers besmet zijn.

In totaal zijn nu 4012 besmettingen bekend in Ghana. Een dag eerder stond de teller nog op 3091 infecties. Ghana telt de hoogste besmettingscijfers van West-Afrika, maar heeft ook verreweg de meeste tests op het virus uitgevoerd. In het land zijn tot dusver 18 mensen overleden aan het coronavirus.