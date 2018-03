Ruim 40 kinderen onder doden in winkelcentrumKemerovo

Zeker 41 kinderen zijn om het leven gekomen door de brand in het winkelcentrum in de Russische stad Kemerovo. In totaal lieten 64 mensen het leven. Dat blijkt volgens het Russische persbureau Interfax uit de lijst met slachtoffers die dinsdag door de autoriteiten is vrijgegeven.

Veel van de slachtoffers bevonden zich op een speelplek in het complex. Vermoedelijk is de brand in de buurt van die plek ontstaan.

De kinderen hebben veelal nog in paniek naar familie gebeld. De elfjarige Victoria belde met haar tante. „Ze zei dat overal vlammen waren en dat de deuren van de bioscoop waren geblokkeerd en dat ze niet kan vluchten”, vertelde de tante aan de krant Komsomolskaja Pravda.