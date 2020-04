Ruim 4 procent van Belgen heeft antistoffen tegen coronavirus

Van de Belgen heeft zeker 4,3 procent antistoffen tegen het coronavirus in het bloed. Dat blijkt uit vervolgonderzoek onder bloeddonoren door het Belgische Sciensano in samenwerking met het Rode Kruis.

In eerste aanleg testte 2,1 procent van Vlaamse bloeddonoren eind maart positief op antistoffen. Twee weken later bleek dat te zijn verdubbeld tot 4,1 procent. Samen met de resultaten uit Wallonië en Brussel, konden er half april bij 4,3 procent van de populatie antistoffen teruggevonden worden.

Sciensano en het Rode Kruis onderzoeken of bloeddonoren antistoffen hebben tegen het virus om in te schatten in welke mate er groepsimmuniteit opgebouwd wordt tijdens het verloop van de epidemie bij de Belgische gezonde bevolking.

Bloeddonoren zijn volgens het Rode Kruis een ideale testpopulatie die representatief is voor de algemene bevolking. In 2019 telde Rode Kruis-Vlaanderen meer dan 175.000 verschillende donoren. Zij zijn goed gespreid qua leeftijd, geslacht en woonplaats én zorgen voor een continue voorziening van stalen.

In Nederland doet bloedbank Sanquin een vergelijkbaar onderzoek. Half april meldde RIVM-directeur Jaap van Dissel aan de Tweede Kamer dat ongeveer 3 procent van de Nederlandse bloeddonoren antistoffen had opgebouwd tegen het coronavirus. Ook hier gaat het onderzoek verder.