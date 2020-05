Ruim 30 arrestaties in ‘poging president Venezuela te ontvoeren’

In Venezuela zijn al 34 mensen gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij een poging president Nicolás Maduro te ontvoeren en naar een ander land over te brengen. Maduro kondigde dit weekend op de tv aan dat er weer meer „huurlingen” zijn opgepakt. Hij riep daarbij de autoriteiten op in plaatsen langs de kust ten noordwesten van de hoofdstad Caracas te blijven zoeken naar huurlingen die zich er nog schuil houden. „We gaan die mensen die ons wilden vermoorden, allemaal oppakken” aldus Maduro.

Een week geleden zijn volgens de Venezolaanse autoriteiten al mensen aangehouden, onder wie twee voormalige militairen uit de VS, die op de kust waren geland. Zij zouden in opdracht van de oppositieleider en van Colombia en de VS de president hebben willen ontvoeren. Washington heeft elke betrokkenheid bij deze gebeurtenissen tegengesproken. De Amerikaanse justitie heeft Maduro en veertien andere Venezolanen eerder beschuldigd van „narcoterrorisme” en drugssmokkel.

De leider van het Venezolaanse Openbaar ministerie, Tarek William Saab, stelt dat de poging de president te ontvoeren is geleid door de voormalige Amerikaanse commando en huurling, Jordan Goudreau. Die heeft een particuliere beveiligingsfirma. Saab beschuldigt ook een adviseur van oppositieleider Juan Guaidó , Juan José Rendón, van betrokkenheid bij de Operatie Gideon, zoals Caracas „de samenzwering tegen de Venezolaanse staat” noemt.

Hij brengt ook een andere figuur uit de oppositie tegen Maduro, Sergio Vergara, in verband met de operatie. De drie verblijven in de VS en Saab eist hun uitlevering. Rendón heeft tegenover Amerikaanse media gezegd dat er wel ooit met Goudreau is gepraat over de mogelijkheid van een militaire actie om Maduro af te zetten, maar dat dit door „het bizarre gedrag van Goudreau” nooit van de grond gekomen is. Guaidó had daar niets mee te maken volgens Rendón.

De economie van het olierijke Venezuela is onder Maduro en diens links-radicale voorganger Hugo Chávez (1954-2013) ingestort. Het autoritaire regime houdt zich volgens critici onder meer in stand met inkomsten uit cocaïnesmokkel. Hoge militairen zouden Maduro blijven steunen omdat ze zo veel inkomsten genieten uit illegale praktijken. Er zou een drugskartel van hoge militairen zijn dat Cártel de los Soles heet en samenwerkte met de Colombiaanse ‘narcoguerilla’ FARC (Revolutionaire Strijdkrachten van Colombia).