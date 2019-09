Ruim 30 aanhoudingen bij protest ‘gele hesjes’

De politie heeft zeker 35 mensen opgepakt tijdens een protest van de ‘gilets jaunes’ (gele hesjes) in de Franse stad Nantes. Bij confrontaties tussen ordetroepen en actievoerders raakten vijf agenten en zeker twee betogers gewond.

Voorafgaande aan het protest van circa 1800 betogers werden bij controles en preventieve veiligheidsmaatregelen ruim 20 molotovcocktails gevonden. Tijdens de betoging gooiden de actievoerders allerlei voorwerpen naar de politie. Die gebruikte daarop traangas tegen de menigte. Ook vernielden de gele hesjes winkels en bushokjes en staken ze vuilnisbakken in brand.

De gele hesjes zijn vorig najaar ontstaan op internet, vooral als reactie op de forse verhogingen van brandstofprijzen waarmee de regering het milieu zei te dienen. De beweging heeft maandenlang honderdduizenden betogers op de been gebracht, maar is inmiddels fors gekrompen. Dat is mede een gevolg van het intrekken van impopulaire maatregelen door de regering van president Macron. Ook raakten de gele hesjes onderling verdeeld.