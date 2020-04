Het aantal doden door het coronavirus in Duitsland is de afgelopen 24 uur opgelopen naar 2373, een toename van 266 in een dag. Dat meldt het Robert Koch Institut, de Duitse tegenhanger van het RIVM.

Sinds donderdag zijn er 5323 besmettingen met het longvirus bijgekomen. Het totale aantal geïnfecteerden bedraagt nu 113.525. Voor de vierde dag op rij steeg het aantal dagelijkse nieuwe besmettingen, terwijl de dagen daarvoor juist een afname lieten zien.