Ruim 200 honden bevrijd in Tsjechië

Bij een fokker in Tsjechië zijn meer dan tweehonderd zwaar verwaarloosde honden bevrijd. De honden, waaronder veel chihuahua’s, werden aangetroffen in een oude eengezinswoning in de plaats Kamenice nad Lipou. De dieren zijn naar asiels in het hele land overgebracht.

De veterinaire inspectie SVS bestempelde het incident als „buitengewoon ernstig.” De honden leefden in hun eigen uitwerpselen en hadden last van huid- en parasitaire ziekten. Dierenactivisten vechten al jaren tegen de illegale handel in pups. Jonge honden van fokkerijen in Oost-Europa worden vaak voor veel geld in West-Europa verkocht. Of dit ook in deze zaak het geval was, is niet bekend.