Ruim 200 doden door strijd bij Tripoli

De gevechten bij de Libische hoofdstad Tripoli hebben tot dusver het leven gekost aan zeker 205 mensen, onder wie 18 burgers. Ook raakten 913 personen gewond, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie.

De slag om Tripoli begon twee weken geleden. Troepen van krijgsheer Khalifa Haftar proberen de stad in handen te krijgen. In Tripoli zetelt de door de Verenigde Naties erkende regering van premier Fayez al-Sarraj.

Ook burgers kunnen in de vuurlinie belanden. Bij een beschieting is eerder deze week nog een dichtbevolkt district geraakt in de hoofdstad.

„We hoorden iedere nacht schoten, maar nu ben ik echt bang”, zei een gepensioneerde ambtenaar nadat een projectiel was ingeslagen in de eetkamer van zijn huis in stadsdeel Abu Salim. „Deze oorlog kan maanden duren. Ik weet niet wat ik nu moet doen.”