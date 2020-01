Ruim 200 aanhoudingen tijdens jaarwisseling Brussel

Tijdens de jaarwisseling zijn in Brussel meer dan tweehonderd mensen aangehouden. De politie was op grote schaal uitgerukt om rellen te voorkomen zoals die zich vorig jaar in het stadsdeel Sint-Jans-Molenbeek voordeden. Toen richtten relschoppers enorme schade aan en werden tijdens de ongeregeldheden nauwelijks arrestaties verricht. Dat leidde tot veel kritiek op de politie.

Die is daarom bij deze jaarwisseling onder een centraal commando geplaatst en heeft op veel plaatsen snel ingegrepen. „Problemen kregen geen tijd om te escaleren”, aldus een politiewoordvoerder. Naar schatting twintig auto’s zijn uitgebrand, maar grote evenementen zijn rustig verlopen, zoals een vuurwerkshow in het noorden van de stad, waar 60.000 toeschouwers waren.

In de Brusselse wijk Schaarbeek vielen vijf gewonden toen het balkon waar ze op stonden, naar beneden stortte. In Antwerpen trokken tienduizenden mensen naar de Schelde om het vuurwerk daar te zien. Het evenement verliep volgens plaatselijke media „vlekkeloos”.