Ruim 20 doden door gevangenisopstand Venezuela

Zeker 23 gedetineerden zijn om het leven gekomen tijdens een gevangenisopstand vrijdag in Acarigua, in de deelstaat Portuguesa in het noordwesten van Venezuela. De Venezolaanse krant El Universal meldde dat de doden vielen tijdens een schotenwisseling tussen gevangenen en veiligheidsmedewerkers.

Onder de veiligheidsmedewerkers vielen geen doden. Wel raakten veertien van hen gewond.

In gevangenissen in het Zuid-Amerikaanse land zijn geregeld onlusten. Vorig jaar kwamen 69 gedetineerden om tijdens een oproer in een cellencomplex in de noordelijke deelstaat Carabobo.