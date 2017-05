Een bus met Egyptische christenen is vrijdag onder vuur genomen bij de Egyptische stad al-Minya en daarbij zijn 23 doden en 25 gewonden gevallen, meldden de autoriteiten.

Het is niet duidelijk wie de daders zijn. Christenen in Egypte zijn vaak het doelwit van moslimextremisten. Begin april vielen bij twee aanslagen op kerken in het noorden van het land meer dan 45 doden.