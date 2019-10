Ruim 180 betogers opgepakt in Hongkong

De protesten in Hongkong van dinsdag waren volgens een politiechef „een van de meest gewelddadige en chaotische” sinds het begin van de betogingen bijna drie maanden geleden. Meer dan 180 mensen werden opgepakt, honderden raakten gewond en een 18-jarige jongen werd zelfs door een politiekogel in zijn borst geraakt. Hongkong protesteert al maanden tegen de regering en de groeiende invloed van China in de regio.

Dinsdag gingen opnieuw duizenden betogers de straat op terwijl China het 70-jarig bestaan van de republiek vierde. De politie vuurde traangas af en gebruikte waterkanonnen om de demonstranten uit elkaar te drijven. De jongen die door een kogel werd geraakt ligt in stabiele toestand in het ziekenhuis. Hij is sinds het begin van de protesten het eerste slachtoffer dat is geraakt door een echte kogel. Agenten en militairen gebruiken ook rubberen kogels.

Woensdag weigeren veel scholieren in Hongkong naar school te gaan. Op deze manier willen zij hun medeleven tonen aan de 18-jarige jongen. De verwachting is dat de komende dagen nog meer protesten worden gehouden.