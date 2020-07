Ruim 170 arbeiders op Duits bedrijf besmet met coronavirus

Zeker 174 seizoensarbeiders die helpen met de oogst op een landbouwbedrijf in Mamming in de Duitse deelstaat Beieren zijn besmet geraakt met het nieuwe coronavirus. Dat meldt het radiostation Antenne Bayern zondagochtend na een bericht van de autoriteiten in het district Dingolfing-Landau.

De hele boerderij is onder quarantaine geplaatst en wordt bewaakt door een beveiligingsbedrijf. In totaal mogen zo’n 500 mensen het bedrijf niet verlaten. De 174 besmette arbeiders worden afzonderlijk gehuisvest van degene die geen teken van besmettingen hebben.

„Om een grotere verspreiding te voorkomen, moeten we helaas deze stap nemen om de bevolking te beschermen”, zei een woordvoerder van de lokale overheid.

De vele besmettingen kwamen aan het licht toen het bedrijf dat de boerderij exploiteert, meldde dat zeven mensen positief hadden getest op het virus. Daarna werden meer arbeiders getest.

In heel Duitsland zijn volgens het Robert Koch Institut (RKI) zaterdag 305 nieuwe besmettingen gemeld. Het aantal mensen dat sinds het begin van de coronacrisis in Duitsland aantoonbaar is besmet, komt daarmee op 205.269. Van hen zijn er naar schatting inmiddels 190.000 genezen. Volgens het RKI zijn tot nu toe 9118 mensen aan het virus bezweken. Zaterdag zijn er geen nieuwe sterfgevallen meer bijgekomen.

Het RKI stelde het reproductiegetal bij tot 1,24. Dat betekent dat 100 besmette personen nu gemiddeld 124 anderen aansteken.