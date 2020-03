Ruim 1600 Jordaniërs opgepakt voor schenden avondklok

Ruim 1600 mensen zijn de afgelopen drie dagen in Jordanië gearresteerd voor het schenden van de avondklok, die is ingesteld om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat meldt een woordvoerder van het departement Algemene Veiligheid dinsdag.

Alle 1657 mensen die in verschillende delen van het land zijn gearresteerd sinds de avondklok zaterdag in werking trad, zijn in quarantaine geplaatst in speciale centra die door de strijdkrachten zijn opgezet, aldus de zegsman.

De dag ervoor zei de minister van Binnenlandse Zaken Salam Hamad dat overtreders „veertien dagen in quarantaine zouden worden geplaatst en daarna volgens de wet worden gestraft”. Een regeringswoordvoerder waarschuwde er vorige week voor dat elke overtreding van de avondklok zou leiden tot „onmiddellijke opsluiting van maximaal een jaar”.

Militairen controleren of mensen alleen hun huis verlaten als dat echt nodig is. Het leger heeft ook het reizen tussen de provincies verboden en de hoofdstad Amman afgesloten. Ook het openbaar vervoer en vluchten zijn opgeschort.

In Jordanië zijn officieel 127 mensen met het cornavirus besmet.