Ruim 15.000 patiënten met corona overleden in Britse ziekenhuizen

Het officiële dodental door de uitbraak van het coronavirus in het Verenigd Koninkrijk is met 888 gestegen naar 15.464. Het gaat om mensen die overleden in ziekenhuizen, meldt het Britse ministerie van Volksgezondheid.

Het totale dodental door de coronacrisis in het land ligt vermoedelijk veel hoger. Een brancheorganisatie waarschuwde eerder dat mogelijk al 7500 bewoners van verpleeghuizen in Engeland zijn overleden aan de gevolgen van het virus.

Het ministerie maakte ook bekend dat tot dusver bij meer dan 114.000 mensen is vastgesteld dat ze het virus hebben opgelopen. Ook bekende Britten als premier Boris Johnson en prins Charles raakten besmet.