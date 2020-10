Ruim 140 migranten verdrinken bij scheepsramp Senegal

Voor de kust van het Afrikaanse Senegal zijn meer dan 140 migranten verdronken toen het schip waar zij op zaten in brand vloog en omsloeg. Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) van de Verenigde Naties is dat het dodelijkste ongeval met migranten op zee dit jaar.

De scheepsramp was afgelopen weekeinde al maar donderdag is de omvang duidelijk geworden. De autoriteiten in Senegal hadden eerder opgegeven dat tien mensen waren omgekomen. Aan boord van het vaartuig waren bij elkaar ongeveer 200 vluchtelingen. Zestig mensen konden worden gered.