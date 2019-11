Ruim 120 Rohingya gered van zinkend schip

De kustwacht van Bangladesh heeft donderdag 122 Rohingya gered van een zinkend schip. De vluchtelingen probeerden via de Golf van Bengalen illegaal Maleisië te bereiken. Het gaat om 58 vrouwen, 47 mannen en 17 kinderen, zo maakte de kustwacht vrijdag bekend.

„Ons patrouilleteam is naar de boot gesneld nadat vissers ons hadden gewaarschuwd”, zei een woordvoerder van de kustwacht. „De boot was aan het zinken door motorproblemen.” In totaal hebben de kustwacht en de politie dit jaar vijfhonderd Rohingya tegengehouden die naar Maleisië probeerden te vluchten.

Rohingya vormen een moslimminderheid die door de regering in Myanmar wordt onderdrukt. Zeker 700.000 van hen sloegen op de vlucht naar buurland Bangladesh. Daar zitten er veel in overvolle opvangkampen. Soldaten in Myanmar maken zich schuldig aan moorden, groepsverkrachtingen en brandstichting. De Verenigde Naties en verschillende mensenrechtenorganisaties zien de onderdrukking van Rohingya als een genocide.