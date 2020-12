Ruim 120 migranten onderschept op Kanaal

De Franse kustwacht, de scheepvaartpolitie en de Franse reddingsdienst op zee (SNSM) hebben maandag bij verschillende reddingsoperaties op het Kanaal 121 migranten gered die op weg waren naar Groot-Brittannië. Volgens mensenrechtenorganisatie Human Rights Observers veroorzaakt de nakende brexit een piek in het aantal overtochten richting het Verenigd Koninkrijk.

De maritieme diensten meldden dat alle opvarenden in goede gezondheid zijn, enkelen waren onderkoeld. De migranten zijn opgevangen in Calais of Boulogne-sur-mer, waar brandweer en politie zich over hen ontfermden, aldus de verklaring.

Afgelopen weekend werden 64 migranten, onder wie een zwangere vrouw en meerdere kinderen, gered tijdens de overtocht naar Groot-Brittannië. Die is nu extra gevaarlijk vanwege de kou en de moeilijke weersomstandigheden, waarschuwen de maritieme diensten.

Normaal gezien daalt het aantal migranten dat via het Kanaal naar Groot-Brittannië probeert te varen tijdens de wintermaanden. Maar dit jaar is dat niet het geval. Volgens de mensenrechtenorganisatie Human Rights Observers, die onder meer in Calais actief is, willen veel mensen absoluut nog voor de brexit eind dit jaar het Verenigd Koninkrijk bereiken.