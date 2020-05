Ruim 100 medewerkers Frans slachthuis besmet met corona

Bij 109 personeelsleden van een slachthuis in de Franse streek Bretagne is het coronavirus vastgesteld. Dat meldden de regionale gezondheidsautoriteiten woensdag. De afgelopen week werden 808 medewerkers getest, nadat iemand besmet bleek.

Het gaat om een slachthuis van vleeswerker Kermené in de plaats Quemper-Guézennec. Dat ligt in het departement Côtes-d’Armor, aan de kust. Vrijdag en dinsdag werden de coronatests uitgevoerd onder het personeel. De besmette medewerkers gaan twee weken in quarantaine. Ze moeten mondkapjes dragen en meerdere tests ondergaan, meldden de autoriteiten.

In meerdere vleesverwerkingsbedrijven hebben zich recent uitbraken van het longvirus voorgedaan. Behalve in Frankrijk dook het virus ook op bij vleesfabrieken in Spanje, Duitsland, Australië, de Verenigde Staten en Brazilië. In Nederland werd woensdag een slachthuis in Groenlo van slachter en vleesverwerker Vion per direct gesloten vanwege een uitbraak.