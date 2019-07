Ruim 100 kilo goud onderschept op Heathrow

De politie heeft op luchthaven Heathrow in Londen 104 kilogram goud in beslag genomen, met een geschatte waarde van bijna 4,5 miljoen euro, meldden Britse media zaterdag. Vermoedelijk heeft de zending goud te maken met een Zuid-Amerikaans drugskartel, zegt de politie.

Het goud was met een privévliegtuig van Venezuela naar de Kaaiman-eilanden gebracht en had via Londen verder vervoerd moeten worden naar Zwitserland.

Het goud maakt nu deel uit van een onderzoek van de Kaaiman-eilanden naar een witwasoperatie. De autoriteiten proberen erachter te komen waar de goudschat oorspronkelijk vandaan kwam.