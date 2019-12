Rottende banaan verkocht voor 150.000 dollar

Op een beurs in Miami is een opmerkelijk kunstwerk verkocht. Het gaat om een verse banaan die met ducttape tegen de muur was geplakt. De bedenker is kunstenaar Maurizio Cattelan, die graag provoceert met zijn werk. Zo bedacht hij ooit een wc van massief goud als commentaar op de kunstwereld en het vele geld dat erin omgaat.

Het werk, dat ‘Comedian’ heet, is door verschillende kopers gekocht. Ze kopen namelijk niet de in Miami tentoongestelde vrucht, die intussen overrijp aan het worden is, maar ze kopen het concept achter het kunstwerk. Wie het installeren wil, moet zelf een banaan kopen en die volgens instructies in een 14 pagina’s tellend document tegen de muur plakken.

De banaan moet op 1,75 meter hoogte hangen in een hoek van 37 graden en hij moet om de zeven à tien dagen worden ververst, afhankelijk van hoe hij eruit ziet. Cattelan had de in Miami opgeplakte banaan gekocht bij een buurtkruidenier. Het werk bracht 150.000 dollar (135.000 euro) op.

Alle kopers krijgen een certificaat van echtheid.