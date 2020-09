Rook van bosbranden in westen VS bereikt Europa

De rook die de grote natuurbranden in het westen van de VS veroorzaken, heeft ook Europa bereikt. Wetenschappers van Copernicus, het aardobservatieprogramma van de Europese Unie, hebben dat met satellietbeelden waargenomen.

Volgens de wetenschappers zijn de huidige bosbranden in Californië, Oregon en Washington „aanzienlijk intenser” dan de branden die gemiddeld de afgelopen jaren voorkwamen in de VS. Zij hebben de rook tot in Noord-Europa waargenomen, zo’n 8000 kilometer verderop.

„De omvang en de intensiteit van deze branden is veel hoger dan we in 18 jaar, oftewel sinds 2003, hebben gemeten”, zegt Mark Parrington natuurbranddeskundige en wetenschapper bij Copernicus.

Dinsdag meldde de nationale weerdienst van de VS al dat op satellietbeelden te zien is dat een deel van de rook op grote hoogte naar het oosten is gewaaid en boven de steden New York en Washington hangt.