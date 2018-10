Roofmuizen doden miljoenen vogels op Gough

Ruim honderd jaar geleden werden per ongeluk muizen door zeelui meegenomen naar het eiland Gough in de Zuidelijke Atlantische Oceaan. Nu vormen de knaagdieren een bedreiging voor de vogels op het eiland, dat onderdeel is van het Britse overzeese gebied Sint-Helena.

De muizen hebben zich verspreid over het hele eiland en zijn geëvolueerd tot anderhalf keer de grootte van een doorsnee huismuis. Bovendien hebben ze zich aangeleerd om de eieren en kuikens te eten van de miljoenen vogels die op het eiland verblijven, blijkt uit een studie van de Britse vogelbeschermingsorganisatie RSPB. Het zou jaarlijks gaan om twee miljoen eieren en kuikens.

Het is misschien moeilijk te geloven dat een muis van 30 gram een kuiken van 10 kilo kan doden, maar het gebeurt. Op videobeelden is te zien dat de muizen in groepen het vlees van de kuikens eten. De beelden laten zien hoe de kuikens vaak dagenlang lijden voordat de open wonden tot hun dood leiden.

Volgens de studie zal zonder actie, onder meer de bedreigde tristanalbatros waarschijnlijk uitsterven. Ook ander albatrossen, gorzen en stormvogels worden bedreigd door de roofmuizen.

Inmiddels hebben de RSPB en de regering van Tristan da Cunha, waar Gough onder valt, samen met internationale partners een programma ontwikkeld om de muizen in 2020 uit te roeien en het bloedbad onder de vogels voor eens en altijd te stoppen.