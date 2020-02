Rood-groene coalitie behoudt ruime meerderheid in Hamburg

Bij de regionale verkiezingen in de Duitse deelstaat Hamburg heeft de regerende rood-groene coalitie haar ruime meerderheid behouden. Uit de verkiezingsuitslag blijkt dat de SPD van burgemeester Peter Tschentscher, ondanks stemmenverlies, uitkomt op 39 procent.

De SPD blijft daarmee met afstand de grootste partij, vóór regeringspartner De Groenen, de grote winnaar van de stembusgang in de Hanzestad. De christendemocraten van bondskanselier Angela Merkel zakten verder terug. Alternative für Deutschland en, verrassender, de liberale FDP verloren ook. Maar beide partijen hebben de kiesdrempel van 5 procent wel gehaald en krijgen een plaats in het nieuwe parlement, met 121 afgevaardigden.

Op grond van de huidige uitslag mag de SPD rekenen op 51 afgevaardigden. De sociaaldemocraten hadden er 58 sinds de verkiezingen van 2015 (45,6 procent). Partijleider van de Groenen Katharina Fegebank verdubbelde bijna de aanhang tot 24,2 procent (31 zetels). In vergelijking met het begin van de campagne viel haar dat toch enigszins tegen. Voortzetting van de coalitie is echter zeer waarschijnlijk.

De CDU leverde opnieuw in en moet zich tevredenstellen met misschien maar iets meer dan 11, 2 procent (was 15,9). Dat zou het slechtste resultaat in een Duitse deelstaatverkiezing zijn in bijna 70 jaar. Die Linke stabiliseert zich naar verwachting op ruim 9 procent. AfD haalde 5,3 procent (7 zetels), de FDP deed het met 5 procent amper beter, maar houdt zes zetels over.

De verdeling van de zetels kan nog enigszins veranderen. Het voorlopige officiële eindresultaat wordt pas maandagavond verwacht.

Tschentscher volgde in 2018 Olaf Scholz op, die minister van Financiën werd in het kabinet-Merkel IV, als eerste burger van de havenmetropool. Hij vierde het geringe verlies van de SPD zondagavond als een geweldige zege. Volgens de ARD was de persoon Tschentscher voor 40 procent van de kiezers de doorslaggevende factor.