Ronnie Brunswijk nieuwe voorzitter Surinaams parlement

De in Nederland voor drugshandel veroordeelde Ronnie Brunswijk leidt de komende jaren het Surinaamse parlement. De voorman van de politieke partij ABOP is gekozen tot voorzitter. Ondervoorzitter is Dew Sharman van de VHP, de grootste coalitiepartij.

De keuze voor Brunswijk kreeg steun van de hele coalitie met in totaal 33 stemmen. De grootste oppositiepartij, de NDP van president Desi Bouterse, droeg geen kandidaat voor. De ABOP van Brunswijk heeft bij de verkiezingen acht zetels behaald. Daarmee zijn Brunswijk en zijn partij een belangrijke pijler van de nieuwe coalitie. Behalve de positie van parlementsvoorzitter zal de ABOP ook de functie van vicepresident invullen.

De 59-jarige Brunswijk draait net als Bouterse al jaren mee in de Surinaamse maatschappij en politiek. Brunswijk kreeg zijn eerste bekendheid in de jaren tachtig als leider van het Junglecommando. In de zogenoemde Binnenlandse Oorlog vocht hij tegen het militaire regime van Bouterse. Voor die tijd, tot 1984, was hij lijfwacht van Bouterse die toen legerleider was.

Ook als zakenman is Brunswijk bekend. Hij bezit enkele goudconcessies waardoor hij wordt gezien als een vermogend man. Tijdens verkiezingscampagnes schroomt hij niet letterlijk met geld te strooien.

Als politicus timmert Brunswijk al zo’n vijftien jaar aan de weg. In 2010 vormde hij samen met de NDP van Bouterse en enkele andere partijen een regering. Hoewel de NDP ook nu wel oren had naar samenwerking met de ABOP, heeft Brunswijk daar niet voor gekozen. Een lastig punt voor Brunswijk is zijn veroordeling voor drugshandel door het Nederlandse Openbaar Ministerie. Hierdoor kan hij niet vrijuit reizen.