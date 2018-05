Ronde van Italië moet Israël op de toeristische kaart zetten

Wat beweegt een land om een peperduur evenement als de start van de Giro d’Italia binnen te halen? Dit: de wielerwedstrijd moet tv-kijkers wereldwijd laten zien dat Israël een mooi landschap heeft en dat het er veilig is.

Met de muren van de Oude Stad op de achtergrond begint deze vrijdag de Ronde van Italië met een rondje door Jeruzalem. De komende dagen maken 176 wielrenners ritten tussen Haifa en Tel Aviv en tussen Beersheva en Eilat. Dat gebeurt in een temperatuur van rond de 30 graden en langs historische plaatsen en fraaie landschappen. De rest van de wielerwedstrijd gaat door Italië zelf, waar de renners op 27 mei in Rome moeten aankomen.

Sinds 2006 start de Ronde van Italië buiten dat land zelf. In 2016 was dat in Nederland.

Israël verwacht dat het evenement 10.000 toeristen zal trekken. Verder zijn 22 internationale wielerteams en honderden journalisten in Israël gearriveerd. Het driedaagse evenement kost 28 miljoen euro, waarvan de staat een vierde deel voor zijn rekening neemt.

Het is de Canadese immigrant en zakenman Sylvan Adams die heeft aangedrongen op een start van de wielerkoers in Israël. Hij verwacht dat 1 miljard tv-kijkers zullen zien dat Israël een mooi land is met een open en veilige samenleving.

Minister van Jeruzalem en Erfgoed Ze’ev Elkin vindt het symbolisch dat de wielerrace in Jeruzalem begint en in Rome eindigt. „De wielerwedstrijd geeft aan dat Jeruzalem de status heeft van een van de meest fascinerende plaatsen op aarde.”

Politiewoordvoerder Micky Rosenfeld spreekt van een „zeer complexe en gevoelige veiligheidsoperatie.” Het heeft de politie drie maanden aan voorbereidingen gekost. Voor het evenement worden 4000 agenten en beveiligers ingezet.