Romeinse wegen veranderd in een gatenkaas

De wegen in de Italiaanse hoofdstad Rome hebben ernstig te lijden onder een zeldzaam regenachtige winter.

De straten van Rome zitten vol met kleine en soms heel grote gaten. Die kunnen ‘zomaar’ ontstaan. Zo stortten vorige maand zes geparkeerde auto’s plotseling in een enorm gat. Ruim vier vijfde van het wegdek in Rome zou inmiddels zijn aangetast, met gemiddeld een gat om elke 15 meter.

Wat is er aan de hand? Het overvloedige regenwater dringt door in barsten in het wegdek en maakt de al onstabiele ondergrond nog zwakker, met als gevolg dat het plaveisel wijkt.

Om het probleem effectief te bestrijden, zou het wegdek mét de ondergrond van 1 meter opnieuw moeten worden aangelegd. Maar daar is geen geld voor en langetermijnoplossingen zijn bij de gemeentebestuurders niet populair. Dus vindt er lapwerk plaats, dat wordt uitgevoerd door soms malafide bedrijfjes die op papier een openbare aanbesteding hebben gewonnen. Ze racen met pick-upwagens door de stad om de gaten met asfalt op te vullen. Dat is meestal afdoende, althans voor een paar maanden.

Als de gaten niet snel gevuld kunnen worden, gaan er een paar agenten op af. Twee politiemensen houden dan in hun auto de wacht bij het gat om te voorkomendat er een auto in blijft steken. Daarbij is de maximumsnelheid teruggebracht naar 30 kilometer per uur.

Potgrond erin

Het probleem van kapotte wegen is niet nieuw in Rome. Zo had de weg naar de internationale luchthaven vorig jaar zomer sterk te lijden onder de wortels van pijnbomen. Die veranderden het asfalt in een soort golfplaat.

De toestand van de wegen heeft uiteraard ook gevolgen voor de verkeersveiligheid. In 2016 kwamen er in Rome 140 mensen om bij ongevallen op straat: drie keer meer dan in het veel grotere Parijs.

Burgers hebben er genoeg van. De krant Il Messaggero meldde deze week dat een groep jongeren in de stad een aantal gaten in het wegdek met potgrond gaat vullen om er planten in te zetten. Dat is hun manier om te zeggen dat ze er geen gat meer in zien.