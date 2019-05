Romantische intellectueel Baudet zou best in Rusland passen

Thierry Baudet heeft beter door wat Rusland van plan is dan VVD’er Halbe Zijlstra. Die had als minister van Buitenlandse Zaken niets begrepen van Poetin – en ging toen de rest er zelf bij verzinnen.

Komen de Russen naar Nederland? Die vraag is me vaak gesteld na de inval in de Krim in 2014. Logisch ook, want zo’n verovering doet je terugdenken aan de bezetting van Sudetenland in 1938. En omdat we weten dat de Tweede Wereldoorlog daarop volgde, vragen we: En wat nu dan?

Poetin heeft de Krim weleens de Tempelberg van Rusland genoemd. Hier staat de kribbe waarin de Rus is gebakerd. En die grond is te heilig om aan de opstandelingen uit Kiev over te laten.

Baudet door tv-debat gepromoveerd tot kandidaat-premier

Vanuit dat gevoel ligt het niet voor de hand dat het Kremlin heel Europa wil inlijven. Dus Nederland is veilig; van oost tot west.

Baudet zei daarom op zich niets verkeerd toen hij VVD-leider Rutte dinsdag in het tv-debat verzekerde dat Rusland echt niet „morgen of overmorgen Nederland binnenvalt.”

Op de een of andere manier zien mensen in Poetin graag een agressor die het liefst opstoomt naar West-Europa. Dat misverstand leefde ook bij toenmalig minister Zijlstra. En vervolgens liet hij zijn fantasie de vrije loop. Mensen die enig verstand van Rusland hebben, hadden direct wel kunnen zeggen dat dit niet waar kon zijn.

Over de leugens van Zijlstra is achteraf veel gezegd. Over de onjuiste beeldvorming rond Rusland is echter met geen woord meer gerept.

Toch is het de vraag of Baudet niet te veel als intellectueel naar Rusland kijkt en te weinig als machtspoliticus. Want rond Oekraïne ligt alles anders. Daar zijn weinig Russische uniformen gezien, maar het is duidelijk dat het Kremlin steun geeft aan de separatisten in het oosten.

Een vergelijkbare dreiging is er ook voor Nederland. Het ‘Rode Leger’ trekt echt niet op naar Venlo. Maar er is wel een Russisch trollenleger op internet dat erop uit is het Westen te destabiliseren.

Bovendien zijn er vorig jaar genoeg incidenten met Russen geweest om te weten dat dit land niet met open vizier strijdt. Denk aan de aanslag op de oud-spion Skripal in het Engelse Salisbury en het afluisterschandaal bij het OPCW-kantoor in Den Haag. De machtspoliticus Rutte heeft veel beter door dat hier iets loos is dan de intellectueel Baudet.

Erger wordt het als Baudet zegt dat Oekraïne „een mogelijke dader” van de aanslag op de MH17 is. Voor de intellectueel blijven de vele vragen en twijfels rond die ramp onbevredigend. Maar alle de aanwijzingen zijn tegen Rusland. Alleen al de gedachte dat een rechter hier een oordeel in moet vellen (alsof het om een kraak in de grachtengordel gaat), is rijkelijk naïef. Zijn sympathie voor Rusland valt te respecteren, maar dat moet geen tunnelvisie worden.

Dezelfde rolverdeling van intellectueel en machtspoliticus was in dat debat te zien over Baudets opstel over Houellebecq. De kern daarvan is dat de individualisering de mens niet tot zijn bestemming brengt. Als het alleen maar om het ik draait, sterft de wereld uit.

Mij lijken dat zinvolle punten. Maar Rutte noemt dit „idiote ideeën” en „extreme teksten.” Dat is de manier waarop de machtspoliticus reële maar ongewenste vragen van tafel schuift.

Misschien heeft Baudet wel een beetje een Russische inborst. Want deze intellectueel is ook een romanticus, die Rutte vraagt naar zijn tranen. In een datsja zou hij zich vast prima vermaken.