Rolstoel Hawking geveild voor 340.000 euro

Een gemotoriseerde rolstoel die gebruikt is door de in maart overleden Britse natuurkundige Stephen Hawking is donderdag geveild voor 340.000 euro. De rolstoel uit 1988 moest tussen de 10.000 en 15.000 euro opbrengen, meldt veilinghuis Christie’s. De onlineveiling sloot donderdag.

De in Oxford geboren astrofysicus leed aan de neurologische ziekte ALS. De wetenschapper kon uitsluitend met een spraakcomputer communiceren en bewoog zich al tientallen jaren per rolstoel voort. De aandoening werd vastgesteld in 1963, toen hij 21 jaar oud was. Artsen gaven hem toen hooguit twee jaar.

Ook andere bezittingen van de natuurkundige zijn geveild. Zo leverde zijn proefschrift uit 1965 over de oorsprong van het heelal 670.000 euro op. Ruim drie keer zoveel als vooraf werd verwacht.

De opbrengst van de veiling gaat naar The Stephen Hawking Foundation die de wetenschapper in 2015 oprichtte om zijn werk en ideeën in de toekomst te kunnen voortzetten. Ook gaat een deel van de opbrengst naar een Britse vereniging die zich richt op het verbeteren van de toegang tot zorg, onderzoek en campagnes voor mensen die leven met spier- of zenuwziekten.