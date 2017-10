Roker niet meer welkom op Thaise stranden

De Thaise autoriteiten doen roken in de ban op twintig stranden. Wie daar vanaf volgende maand toch een sigaret opsteekt, riskeert volgens de Bangkok Post een forse boete of een celstraf.

Het is de autoriteiten een doorn in het oog dat rokers ook aan de kust massaal hun peuken weggooien. Zo vond een natuurorganisatie in een dag tijd bijna 140.000 sigaretresten op een stuk strand van 2,5 kilometer bij het toeristische Phuket.

Het hoofd van de overheidsdienst die gaat over de kustlijn, de DMCR, verwacht niet dat toeristen wegblijven door de strenge maatregelen. „Mensen gaan naar het strand om te ontspannen. Ze zijn gelukkiger als ze niet worden gestoord door rokers”, concludeerde DMCR-chef Jatuporn Burutphat.

Wie de fout ingaat, kan een boete krijgen van maximaal 100.000 baht (ruim 2500 euro) of tot een jaar achter de tralies verdwijnen. Rokers kunnen volgens Jatuporn overigens nog steeds terecht op speciale rokersplaatsen. „Maar er duiken geen beelden meer op van mensen die roken terwijl ze over het strand lopen”, beloofde hij.