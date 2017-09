Rohingya verjaagd uit opvang Sri Lanka

Rohingya-vluchtelingen zijn door een boze meute verdreven uit een opvangcentrum in Sri Lanka. De Verenigde Naties reageerden woensdag bezorgd op het voorval. VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR riep mensen op „empathie te tonen voor burgers die vluchten voor vervolging en geweld”.

Meer dan dertig vluchtelingen moesten dinsdag volgens getuigen halsoverkop vluchten uit het VN-centrum in hoofdstad Colombo. Boeddhistische monniken bestormden het gebouw en scandeerden leuzen als „Rohingya zijn terroristen”. Ook gooiden monniken en nationalisten naar verluidt met stenen. Voor zover bekend raakte niemand gewond.

De Rohingya zijn inmiddels voor hun eigen veiligheid overgebracht naar een kamp in het zuiden van het land. De groep bevond zich al sinds april in Sri Lanka. Toen werden ze met twee vermeende mensensmokkelaars uit een boot gehaald die zich voor de kust bevond. Ze waren volgens hun advocaat al in 2012 gevlucht uit Myanmar.

De regering van president Maithripala Sirisena noemde de aanval op de vluchtelingen „schandelijk” en heeft de politie opgeroepen de daders op te sporen.