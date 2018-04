Rohingya per boot aangekomen in Thailand

Tientallen Rohingya-vluchtelingen zijn zondag per boot aangekomen in Thailand, waar ze na een storm waren gestrand. Volgens de lokale autoriteiten is het de eerste keer in ruim een jaar tijd dat Rohingya Thailand aandoen. Mensenrechtenorganisaties vrezen dat er meer de gevaarlijke oversteek zullen wagen, vanwege overvolle kampen in Bangladesh.

De boot met 56 Rohingya was volgens de Thaise politie onderweg naar Maleisië. Op het eiland Lanta kregen ze voedsel en water, waarna de vluchtelingen weer de zee opgingen. Volgens humanitaire organisaties hebben meer vluchtelingen de oversteek gemaakt.

Bijna 700.000 Rohingya zijn sinds afgelopen augustus Myanmar ontvlucht. Na aanvallen van Rohingya-opstandelingen hadden veiligheidstroepen met veel geweld teruggeslagen in de staat Rakhine. De moslimminderheid kwam onder erbarmelijke toestanden terecht in kampen in het ten noorden gelegen buurland Bangladesh. Daar is een groot gebrek aan voedsel en schoon drinkwater.