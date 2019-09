Rohingya mag niet naar universiteit Bangladesh

Een universiteit in Bangladesh heeft een studente geschorst omdat ze een Rohingya is. De jonge vrouw had dat volgens lokale media verborgen gehouden om een studie te kunnen volgen.

„Rohingya kunnen niet worden toegelaten tot onze universiteit, omdat ze vluchtelingen zijn”, verklaarde het hoofd van de Cox’s Bazar International University. Hij stelde dat de vrouw documenten had overlegd waar instond dat ze de middelbare school had afgemaakt in de stad Chittagong in Bangladesh.

Studente Rahima Akter Khushi (20), die rechten studeerde, reageerde terneergeslagen op het besluit haar te schorsen. Ze vertelde dat haar ouders in de jaren negentig uit Myanmar zijn gekomen en dat ze is opgegroeid in Cox’s Bazar. „Ik wilde verder komen, maar wist niet hoe ik dat moest doen.”

Meer dan 740.000 Rohingya zijn sinds midden 2017 naar Bangladesh gevlucht vanwege het geweld in hun thuisland Myanmar. In Bangladesh bevonden zich toen al honderdduizenden andere leden van die minderheidsgroep. De ontheemde Rohingya hebben geen toegang tot het reguliere onderwijs in het land.