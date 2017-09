Rohingya in Myanmar roepen wapenstilstand uit

Rohingya-opstandelingen in Myanmar hebben een wapenstilstand van een maand uitgeroepen die zondag moet ingaan. Het staak-het-vuren moet hulpverleners in staat stellen slachtoffers van het conflict in het noordwesten van Myanmar te helpen.

Eind augustus vielen Rohingya-opstandelingen tientallen politieposten en een legerbasis aan in de deelstaat Rakhine. De daarop volgende botsingen en een militair tegenoffensief veroorzaakten een ware exodus. Bijna 300.000 Rohingya zijn inmiddels naar buurland Bangladesh gevlucht.

In het gebied zijn duizenden huizen van Rohingya platgebrand. Volgens de regering van Myanmar is dat het werk van gewapende moslimgroepen. Mensenrechtenorganisaties en Rohingya geven het leger de schuld.

Wat het effect zal zijn van de wapenstilstand is niet duidelijk. De opstandelingen lijken geen partij te zijn voor de militairen.