Rohingya herdenken exodus uit Myanmar

Rohingya-vluchtelingen in Bangladesh hebben met een „zwijgend protest” herdacht dat ze drie jaar geleden uit Myanmar moesten vluchten na botsingen met de veiligheidstroepen daar. Meer dan een miljoen Rohingya leven in het grootste vluchtelingenkamp ter wereld in het zuiden van Bangladesh. Dat kans dat ze kunnen terugkeren naar Myanmar is klein. Dat land ontzegt ze het burgerschap en andere rechten.

Vanwege het coronavirus was een grootschalige herdenking niet mogelijk. In het kamp zijn 88 besmettingen vastgesteld. Zes mensen bezweken aan Covid-19.

Rohingya-opstandelingen vielen drie jaar geleden dertig politieposten aan, waardoor twaalf mensen van de veiligheidsdiensten om het leven kwamen. Het leger van Myanmar reageerde door 730.000 Rohingya’s het land uit te jagen naar Bangladesh, waar al 200.000 mensen van de moslimgemeenschap verbleven.

Volgens de Verenigde Naties was volkerenmoord het doel van het leger van Myanmar. Myanmar ontkent dat.