Rohani waarschuwt VS over atoomdeal Iran

De Iraanse president Hassan Rohani heeft de Verenigde Staten gewaarschuwd vooral niet uit het atoomakkoord met Iran te stappen. „Als de VS uit de atoomdeal stappen zullen zij dat als nooit tevoren berouwen”, zei Rohani tijdens een televisietoespraak.

Iran is voorbereid op welke stap van de VS en president Donald Trump dan ook, zei Rohani. „We hebben plannen om op elke beslissing van Trump over het nucleaire akkoord te kunnen reageren.”

Iran beloofde in 2015 na onderhandelingen met wereldmachten het eigen atoomprogramma af te bouwen in ruil voor het intrekken van internationale sancties.