Rohani waarschuwt „groepje relschoppers”

De Iraanse president Hassan Rohani begrijpt onvrede over de economische situatie, maar heeft gewaarschuwd dat Iran zal afrekenen met groepjes relschoppers en wetsovertreders die het protest tegen economische problemen misbruiken. De hervormingsgezinde Rohani leek in het weekeinde het protest vooral te willen sussen met begrip voor de betogers. Hij beklemtoonde dat het Iraniërs vrij staat om kritiek te hebben.

De regering lijkt verrast door de omvang van de plotselinge protesten en wil niet dat het volkomen uit de hand loopt zoals in 2009. Maar zondagavond vielen er volgens de autoriteiten tien doden bij gewelddadigheden bij betogingen. Het was de vierde dag van protesten die in het noordoosten van Iran zijn begonnen naar aanleiding van onder meer prijsstijgingen. De protesten hebben zich over het hele land verspreid en richten zich steeds feller tegen de macht van de behoudende sjiitische geestelijkheid. Die regeert het land sinds 1979.

In totaal zijn er sinds donderdag twaalf doden bij protesten gevallen en zeker vierhonderd arrestaties verricht. Er zijn ook overheidsgebouwen bestormd en beschadigd. De omvang van de onvrede en snelheid waarmee die zich over land verspreidde, heeft vriend en vijand van de sjiitische leiders verbaasd.

De Iraanse regering heeft sociale media platgelegd om verdere verspreiding van het protest tegen te gaan. Een van de veel via Facebook verspreide beelden is bijvoorbeeld van een jonge activiste die haar hoofddoek aan een stok omhoog houdt.

Rohani heeft in 2015 economische verbeteringen in het vooruitzicht gesteld, maar die hebben zich nog niet aangediend. Hij heeft de radicale lijn van Iran gestopt en heeft een internationaal akkoord gesloten over het Iraanse nucleaire programma. Dat moet op den duur de volkomen vastgelopen economie weer op de rails zetten.