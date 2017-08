Rohani: opblazen deal Iran politieke zelfmoord

President Donald Trump pleegt politieke zelfmoord door Iran nieuwe sancties op te leggen, vindt Hassan Rohani. Tijdens zijn beëdigingceremonie zaterdag beschuldigde de herkozen Iraanse president zijn Amerikaanse ambtgenoot ervan de internationale overeenkomst met Iran te ondermijnen.

Rohani stond aan de wieg van de deal die zijn land in 2015 sloot met de Verenigde Staten en andere internationale grootmachten om de nucleaire ambities van de Islamitische Republiek in te dammen in ruil voor opheffing van de economische sancties. De Amerikaanse president legde woensdag nieuwe sancties op aan Iran, nadat hij de overeenkomst eerder „de slechtste deal ooit” had genoemd.

„Iran zal niet de eerste zijn om zich terug te trekken uit de overeenkomst, maar het zal niet blijven zwijgen over de herhaaldelijke schendingen van het akkoord door de VS”, zei de Iraanse president zaterdag. Rohani werd in mei met een ruime meerderheid herkozen als president van Iran. Europese hoogwaardigheidsbekleders woonden zaterdag zijn beëdigingsceremonie bij.