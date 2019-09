Rohani: Iran gaat niet rechtstreeks met VS praten

De Iraanse president Hassan Rohani sluit rechtstreekse onderhandelingen met de VS uit. Ook waarschuwde hij dat Teheran de naleving van het akkoord over het Iraanse nucleaire programma nog verder kan terugschroeven.

De relatie tussen Iran en de VS is sinds vorig jaar sterk verslechterd. Toen trok de Amerikaanse president Donald Trump zijn land terug uit de nucleaire deal met Iran. Dat was tegen de zin van andere ondertekenaars van het akkoord, die de deal willen redden.

De Franse president Emmanuel Macron zinspeelde tijdens de G7-top vorige maand op een ontmoeting tussen Trump en Rohani. De Iraanse president ontkende in het parlement echter dat daar afspraken over zijn gemaakt. Hij beklemtoonde ook dat zijn land bilaterale gesprekken met de VS niet ziet zitten.

„Als de Amerikanen alle sancties intrekken, zou het mogelijk zijn om zoals vroeger te overleggen tijdens 5+1 bijeenkomsten”, zei de president. Die verwees naar de landen die betrokken waren bij de onderhandelingen over de nucleaire deal.