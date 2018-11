Rohani: Iran blijft olie verkopen

Iran blijft olie verkopen en zal de sancties breken die de Verenigde Staten het land hebben opgelegd. Dat zei de Iraanse president Rohani live op televisie.

„Amerika wil de olieverkoop van Iran tot nul terugbrengen maar wij zullen onze olie blijven verkopen.” Volgens Rohani zijn de sancties een handelsoorlog van de Verenigde Staten.

Hij wil wel praten met president Donald Trump. „Als u zich aan de internationale verplichtingen van uw land houdt, hebben we geen probleem met gesprekken.”

Maandag zijn de Amerikaanse sancties ingegaan. De maatregelen zijn bedoeld om de olie-industrie, het bankwezen, de financiële sector, de transportsector en de belangrijke havens te treffen. De VS willen Iran dwingen opnieuw te onderhandelen over de nucleaire overeenkomst van 2015. Europa en China willen het verdrag wel in stand houden.