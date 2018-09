Rohani dient Trump van repliek

De Iraanse president Hassan Rohani heeft Donald Trump van repliek gediend na diens harde kritiek op de leiders in Teheran tijdens de algemene vergadering van de VN. Rohani benadrukte in New York dat internationale problemen in principe moeten worden opgelost in samenwerking met internationale organisaties. „Dat multilateralisme bestrijden is geen teken van kracht maar een symbool van intellectuele zwakte”.

Volgens Rohani stampvoet Trump om de mondiale regelgeving heen en gaat hij „absurd en abnormaal” te werk. De sancties die de Amerikanen hebben getroffen tegen Iran zijn in zijn ogen een vorm van „economisch terrorisme”. De Iraanse president stak tegelijkertijd de VS ook een hand toe. „We nodigen hen uit terug te keren aan de onderhandelingstafel die ze hebben verlaten. Ik start de dialoog bij deze”.