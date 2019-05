Roep om vertrek May steeds luider

De roep om het aftreden van de Britse premier Theresa May wordt steeds luider. Volgens de BBC hebben diverse ministers van haar kabinet verklaard dat zij niet kan blijven zitten. Een sprak over „het einde van de rit”.

May kondigde dinsdag aan dat ze een aangepaste versie van haar brexitdeal met de EU in stemming wil brengen. Daarbij wil ze het parlement ook laten stemmen over een nieuw referendum over dat akkoord, mits die overeenkomst door het parlement wordt aangenomen. Maar Mays nieuwste poging viel niet in goede aarde.

Britse media meldden dat de chief whip, het prominente parlementslid dat de mindere goden vertelt hoe te stemmen, die zogenoemde backbenchers bijeen heeft geroepen. Dat zou kunnen wijzen op een poging om May weg te sturen.