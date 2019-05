Roep om vertrek May klinkt steeds luider

De Britse premier Theresa May lijkt nog geen aanstalten te maken om op te stappen. Hoewel de roep om haar vertrek volgens Britse media steeds luider klinkt binnen haar partij, lijken conservatieve parlementariërs haar in elk geval twee dagen respijt te geven.

May ontmoet vrijdag de voorzitter van het invloedrijke ”1922-comité” van haar partij. Dat orgaan vertegenwoordigt de ‘gewone’ conservatieve parlementsleden. Het comité zou woensdag hebben overlegd over mogelijkheden de partijregels aan te passen zodat May op korte termijn kan worden weggestemd.

De premier, die ook partijleider is, kan momenteel niet opzij worden geschoven met een vertrouwensstemming. Dat mag namelijk maar één keer per jaar worden geprobeerd en May overleefde in december ook al zo’n aanval op haar positie. Het comité besloot volgens twee ingewijden de regels vooralsnog niet aan te passen.

May zag haar gezag de afgelopen maanden steeds verder afbrokkelen. Het Lagerhuis verwierp haar brexitdeal met de EU al drie keer en haar partij leed een zware nederlaag bij lokale verkiezingen. Peilingen voorspellen dat de conservatieven donderdag opnieuw worden afgestraft bij de Europese verkiezingen.

Haar positie kwam woensdag nog verder onder druk te staan vanwege de onvrede over haar aangepaste brexitdeal, die ze begin juni aan het Lagerhuis wil voorleggen. Volgens de BBC hebben diverse ministers van haar kabinet verklaard dat zij niet kan blijven zitten. Eén van hen sprak over „het einde van de rit.”

Minister Andrea Leadsom, verantwoordelijk voor parlementaire vragen, stapte woensdag op. Ze verklaarde dat ze het brexitakkoord van May niet in het parlement kon aankondigen omdat ze er niet in gelooft. „Ik heb geen vertrouwen meer in onze aanpak”, schrijft ze in haar ontslagbrief.