Roep om uitlevering Assange aan Zweden

Een groep Britse parlementariërs wil dat WikiLeaks-oprichter Julian Assange aan Zweden wordt uitgeleverd en niet aan de VS. De 70 parlementsleden schrijven dat in een brief aan de minister van Binnenlandse Zaken, aldus de BBC.

Assange werd donderdag gearresteerd in de ambassade van Ecuador in Londen waar hij ongeveer zeven jaar had gebivakkeerd. De arrestatie was mogelijk omdat Ecuador zijn diplomatiek asiel ophief. Hij was in 2012 naar de ambassade gevlucht vanwege een dreigende uitzetting naar Zweden waar hij werd beschuldigd van aanranding van twee vrouwen. Die aanklacht verviel in 2017 maar Zweden herziet dat nu.

Assange werd gearresteerd onder andere op basis van een uitleveringsverzoek van de VS. Daar wordt hij beschuldigd van deelname aan een hacking-complot met ex-legeranalist Chelsea Manning om geheime overheidsdocumenten openbaar te maken.

De Britse parlementariërs vinden de beschuldigingen van aanranding zwaarder wegen.